Concerto a S. Paolo entro le Mura con Friends in Harmony

Nella splendida cornice della chiesa anglicana di S. Paolo entro Le mura (St. Paul’s within the Walls) a Via Nazionale concerto del coro maschile Friends in Harmony, del coro femminile Harmony Belles e del quartetto maschile 20/20 provenienti dallo stato americano del Texas.

Le tre diverse ensemble eseguiranno un programma di barbershop music vale a dire un tipo di musica armonica a cappella, cioè senza accompagnamento strumentale, molto in voga negli Stati Uniti negli anni 1900 e 1919, di norma eseguita di norma da quattro cantanti tutti dello stesso sesso (barbershop quartet ). Nel caso dei complessi maschili vi erano due tenori uno dei quali costituiva la voce principale e l'altro arricchiva l'armonia, un basso, che creava le note più gravi, e un baritono, che definiva gli accordi.

Nel caso dei quartetti femminili tali ruoli venivano rimpiazzati rispettivamente da due soprani, un contralto e un mezzosoprano. Per tradizione, queste formazioni erano solite indossare mentre si esibivano abiti vaudeville sgargianti con pagliette e gilet a righe verticali. Appuntamento martedì 24 marzo, con inizio concerto a partire dalle 17:00. L’ingresso è gratuito.

Il coro maschile "Friends in Harmony" è composto da uomini di buon carattere che si sono uniti attraverso l'esecuzione di un'armonia a cappella in quattro voci di alta qualità in stile barbershop E’ composto da 100 cantanti amanti dell’amicizia e del cameratismo coltivati attraverso l’esperienza musicale “barbershop" condividendo l'orgoglio e la soddisfazione di intrattenere il pubblico in tutto il Texas Le Harmony Belles sono un gruppo di cantanti straordinarie e talentuose dirette dal M° Artie Dolt che si occupa di canto corale da oltre 50 anni con vari gruppi musicali.

La sua profonda conoscenza e passione per questo genere musicale non ha eguali. Il quartetto 20/20 è composto da quattro cantanti vincitori di vari premi, che hanno viaggiato per il mondo insieme ed individualmente negli ultimi 30 anni. L’obiettivo è condividere la propria musica con un pubblico mondiale. Il gruppo è composto dal tenore Royce Ferguson, dal solista Scott Brannon, dal baritono Jack Pinto e dal basso Don Barnick Per info – 06 53096944 338 5355979