Concerto a S. Ignazio di Loyola in Campo Marzio con Lexington Christian Academy Chamber Choir

Nella cornice della chiesa barocca di S. Ignazio di Loyola a Campo Marzio (piazza Sant’Ignazio) concerto del Lexington Christian Academy Chamber Choir proveniente dallo stato americano del Kentucky.

Il programma comprende tra altri il Lift Thine Eyes di Felix Mendelssohn, Bogorodiste Devo di Sergei Rachmaninov, I Should be Glad di Susan LaBarr, Lux Aurumque di Eric Whitacre, Kyrie di Josef Rheinberger, Do Lord Remember Me trad. spiritual arr. Alice Parker.



Appuntamento venerdì 25 marzo, con inizio concerto a partire dalle 21:00. L’ingresso è gratuito. Il Coro della Lexington Christian Academy (LCA), formatosi nel 1989,proviene dal bellissima “Bluegrass Region”situata nel Kentucky, zona famosa per i cavalli da corsa purosangue, le dolci colline, il raffinato bourbon e la vibrante cultura artistica. Negli ultimi dieci anni la LCA ha visto crescere enormemente i suoi cori e attualmente ne vanta cinque composti da ragazzi delle scuole superiori oltre ad altre ensemble corali di studenti delle classi elementari e medie; attualmente l’educazione musicale viene impartita ad oltre 200 studenti al giorno. Il Coro da camera, che viene formato tramite audizioni, si reca all’estero ogni due anni. Finora si è esibito al Duomo di Salisburgo, la Minoritenkirche di Vienna, la Chiesa di San Nicola a Praga, la Cattedrale di San Giovanni a Londra ed ha effettuato concerti anche in Irlanda, Galles e Germania. Negli Stati Uniti ha effettuato tournée di concerti a New York, Philadelphia, Orlando, Nashville, Chicago, Columbus, Cincinnati e Boston. Tutti e cinque i cori della Christian Academy hanno ottenuto eccellenti piazzamenti in occasione di eventi competitivi sia a livello regionale che nazionale.

Oltre al loro ampio programma di tournée i cori della LCA sono attivi anche nella comunità di Lexington ed in tutto lo stato del Kentucky avendo partecipato ai programmi corali della locale università famosi in tutto il mondo ed a numerosi eventi e cerimonie civiche.

La missione della corale è glorificare Dio e servire la comunità attraverso l’eccellenza musicale



Daniel Wesley è il direttore dei cori della Lexington Christian Academy dove ricopre anche il ruolo di presidente del dipartimento di belle arti e tiene corsi di pianoforte e teoria musicale

Ha ottenuto la laurea in educazione musicale e direzione di coro presso la University of Kentucky School of Music e la Campbellsville University.

Sotto la sua direzione i cori hanno ottenuto eccellenti valutazioni a festival regionali, statali e nazionali e si sono esibiti in concerti solisti alla Carnegie Hall a alla Cattedrale di San Patrizio a New York, all’Orchestra Hall di Chicago e al Walt Disney World. Il M° Wesley è stato giudice in occasione di numerosi festival corali e tenuto svariate conferenze e sessioni di lettura musicale scolastica.



