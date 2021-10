I concerti del Roma Jazz Festival al Monk e all'Auditorium

Prezzo non disponibile

Continua la nostra esplorazione trasversale attraverso un percorso, frutto di ciò che ha cambiato la nostra vita in questi ultimi anni, e delle forme espressive che la musica e la cultura hanno assunto tramite l’uso delle tecnologie e dei social media.

A guidarci in questo viaggio attraverso le tendenze stilistiche e approcci più multimediali, saranno i QR Code, ormai una presenza fissa nel nostro quotidiano, che qui diventano il simbolo di una filosofia in cui anche l’immagine, il visuale e il digitale assumono una valenza artistica in sintonia con i suoni. “Jazz Code”, questo sarà il tema della quarantacinquesima edizione del Roma Jazz festival. Jazz come “codice aperto”, da sempre proiettato nella continua ricerca di nuove forme, di nuove atmosfere, di nuove sonorità.

Un crocevia tra le arti e i linguaggi in cui la musica si confronta con il multimediale e con le arti visive che entrano in sintonia con i suoni. Tutto questo nasce da un lavoro individuale e collettivo, intergenerazionale e interculturale, in un’ottica di rinnovamento e interattività. Rispettando quel valore simbolico che connota la cultura, senza però dare a tale valore una sacralità che oggi è del tutto anacronistica, ma anzi cercando di riscoprire la “leggerezza” del jazz.

Programma:

1 Novembre, ore 21, Sala Petrassi

Marcin Wasilewski Trio & Joe Lovano, "Arctic Riff"

2 Novembre, ore 21, Sala Petrassi

Giovanni Guidi, "Little Italy" la speranza di un futuro diverso

3 Novembre, ore 21, Sala Petrassi

Francesco Bearzatti Tinissima Quartet - Davide Toffolo, Live Painter, "Zorro"

5 Novembre, ore 21, Teatro Studio

Ugoless Feat: Domenico Sanna Visual di Daniele Spanò

6 Novembre, ore 21, Teatro Studio

Young Art Jazz Ensemble diretta da Mario Corvini, "Jazz is a (video) game"

7 Novembre, ore 21, Sala Petrassi

Paolo Damiani Unit, "Memorie Future"

7 Novembre, ore 12, Monk

The Tangram - RJF No Jazz Party

7 Novembre, ore 17, Monk

La Batteria - RJF No Jazz Party

7 Novembre, ore 21, Monk

Studio Murena - RJF No Jazz Party

8 Novembre, ore 21, Teatro Studio

Theo Croker, "BLK2Life"

10 Novembre, ore 21, Teatro Studio

Lakecia Benjamin, "Pursuance - The Coltranes"

11 Novembre, ore 21, Sala Sinopoli

Roberto Fonseca, "YESUN" ovvero: Acqua, elemento prezioso

11 Novembre, ore 21, Teatro Studio

LNDFK, "Don't know i'm dead or not"

12 Novembre, ore 21, Sala Sinopoli

John Scofield / Dave Holland Duo, i precursori della contaminazione stilistica

15 Novembre, ore 21, Teatro Studio

Gianluca Petrella Guest V3RBO, "Cosmetic Renaissance"musica trsversale e video arte

16 Novembre, ore 21, Sala Sinopoli

The Vijay Iyer Trio, "Uneasy"

18 Novembre, ore 21, Teatro Studio

Tin Men and The Telephone, Greatest Show

21 Novembre, ore 21, Monk

Theon Cross Trio, "We Go Again"