Concerto e Picnic al Tramonto domenica 1 agosto presso il Parco Torretta de' Massimi (Viale Luigi Moretti). Un'iniziativa per rilassarsi, gustare un buon picnic e ascoltare musica live all'aperto.

Il suo musicale è composto dalla cantante Lucy Campeti (Voce) dal musicista Davide Pistoni (Piano). Presenteranno un repertorio vario di intramontabili classici del light-pop, blues, soul rivisitati in chiave personalizzata, con brani di George Michael, Aretha Franklin, George Benson, Alicia Keys, John Lennon, Pino Daniele, Mina, Stevie Wonder, Phil Collins e altri ancora.



Il picnic incluso dal catering Hummustown offrirà falafel e sfiziosi contorni. Hummustown è un’organizzazione che offre un catering di ottimo cibo Siriano (e non solo), allo scopo di sostenere e offrire occupazione ai rifugiati ma anche a coloro che hanno perso il lavoro in seguito alla pandemia.



Contributo ingresso 20 euro a persona (include accesso al parco, il piatto picnic confezionato e un contributo a favore dei concerti e degli artisti). Ingresso gratuito per bambini/ragazzi fino ai 16 anni. Bevande e ulteriori piatti confezionati saranno a disposizione sul posto. Potrete ascoltare il concerto rilassandovi sull'ampio prato oppure richiedere un tavolo da picnic.



Per info/prenotazioni : wonderwallenter@gmail.com oppure 3478248661. La prenotazione è richiesta per confermare la presenza e per motivi organizzativi.



Per questo evento, come special extra, Hummustown organizzerà anche dei gustosi e rinfrescanti mojitos & spritz.Non sono ammessi animali esterni per regole del parco. Evento realizzato a scopo benefico in sostegno degli artisti e svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.



Apertura Parco alle 18.00, inizio concerto intorno alle 19.00.

