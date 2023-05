PLAY MUSIC STOP WAR: il Concerto per la pace

Sabato 13 maggio, in Piazza del Popolo a Roma, dalle ore 18.00 si terrà “PLAY MUSIC STOP WAR - CON SANT'EGIDIO IN CONCERTO PER LA PACE”, un evento musicale a ingresso libero per diffondere, con la musica, un forte messaggio volto a sostenere la pace e il lavoro umanitario promosso dalla Comunità di Sant’Egidio.

Ad oggi impegnata in più di 70 paesi nel mondo, raccoglie uomini e donne di ogni età e condizione, uniti da un legame di fraternità nell’impegno volontario e gratuito per i poveri e per la pace. La consapevolezza che la guerra è la madre di ogni povertà ha spinto la Comunità a lavorare per la pace, proteggerla dove è minacciata, aiutare a ricostruirla, facilitando il dialogo là dove è andato perduto.



Il concerto sarà preceduto dall’ esibizione di alcune band italiane emergenti, finaliste del Contest per la Pace "Play Music Stop Violence" sempre promosso dalla Comunità di Sant'Egidio.

Dalle 20.00 si esibiranno artisti e band che uniranno la loro voce per chiedere la fine della guerra in Ucraina e di ogni guerra nella convinzione che l’unico futuro possibile ponga le sue fondamenta sulla pace. La musica ha una grande forza ed è stata decisiva in momenti difficili della storia. Oggi lo può essere ancora.



La line-up di “Fiorella Mannoia, MR. Rain, Leo Gassman, Alfa, Gaia, Fasma, Bugo, Stefano Lentini e Adorno Quarte, Raiz, Federica Carta, Rancore, Eugenio in Via Di Gioia, Fellow, Fiat 131 + Serena Brancale, Wrongonyou e tanti altri... La line-up di “ PLAY MUSIC STOP WAR ” ancora in corso di definizione è composta da nomi amatissimi dal pubblico, provenienti da scene musicali differenti, ma saldamente uniti per la stessa nobile causa. Sul palco:

Il concerto sarà presentato da Ema Stokholma e Clementino.





L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e dalla SIAE, ha come radio ufficiale Rai Radio 2, che racconterà l'evento attraverso collegamenti in diretta e con contenuti extra sui social del canale e curiosità backstage.

L'evento è organizzato nell’ambito del progetto Valori in Circolo, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e grazie al supporto di Invitalia e Intesa San Paolo. Tra i partner Atac, Metro news, Vatican News, Radio Vaticana, M.E.I e tanti altri.