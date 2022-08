Concerto gratuito per la legalità al Castello di Santa Severa

Torna, martedì 23 agosto, alle 21, il Concerto per la legalità della Fanfara della Polizia di Stato a Santa Severa. L'appuntamento è inserito nel ricco calendario della rassegna di spettacoli “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”. L’evento è gratuito ed aperto al pubblico, ma è necessario prenotare il proprio posto.

Quest'anno ricorrono i 170 anni della fondazione della Polizia, dunque la partecipazione della Fanfara assume un significato ancora più rilevante.

Legalità, rispetto delle regole, vicinanza alle comunità e alle persone più fragili della nostra società vengono veicolati attraverso il linguaggio universale della musica, che arriva al cuore delle persone. A presentare il concerto sarà la giornalista di Rainews Chiara Paduano e durante la serata saranno diversi i momenti che “parleranno” di legalità, dell’amicizia, dell’inclusione e della solidarietà. A salire sul palco anche la coppia campione mondiale di nuoto sincronizzato formata da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, appartenenti al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e che, insieme ad altri bravissimi atleti, hanno fatto grande l’Italia ai Campionati del mondo conclusi da poco a Budapest.

Ad accompagnare Minisini ci sarà anche la nuotatrice artistica con sindrome di down, Arianna Sacripante. I due si allenano insieme e partecipano ad esibizioni di gala internazionali. Arianna, medaglia d’oro ai Trisome Games nel 2016, è un atleta del progetto Filippide, un’associazione che a Roma, da oltre 20 anni, promuove lo sport inclusivo come strumento per superare i propri limiti ed abbattere le barriere. Alla serata sarà presente anche Viviana Bottaro, medaglia di bronzo alle olimpiadi Tokyo2020 e atleta cremisi. Anche con lei si parlerà di quanto lo sport sia utile per trasmettere i valori del rispetto delle regole e degli altri, soprattutto ai più giovani.

Massimiliano Ossini, conduttore tv e amico della Polizia di Stato, recentemente proclamato “Poliziotto ad Honorem”, sarà ospite speciale della serata. Dal mondo della pasticceria arriverà Giuseppe Amato, miglior pasticcere da ristorazione al mondo, direttamente da Cerveteri, decretato vincitore da Les Grandes Tables Du Monde.

Prima del concerto, a partire dalle 17.30, proprio davanti al Castello di Santa Severa, sarà possibile compiere un atto di solidarietà partecipando alla raccolta straordinaria di sangue, promossa dall‘Associazione “Donatorinati” della Polizia di Stato, che verrà destinato all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (Roma). Per l’occasione, inoltre, cittadini e turisti potranno ammirare nel Castello 3 auto storiche della Polizia di Stato: la Fiat 1100/103E in uso negli anni 50/60, la Fiat 1100EL conosciuta come la “Signora in rosso” e l’Alfa Romeo Giulietta 1300TI in uso alla Polizia stradale dagli anni 60.

Foto da www.poliziadistato.it