Per la rassegna “Di canti e di storie”, promosso da Squilibri in collaborazione con Fondazione Musica Per Roma, Peppe Voltarelli in concerto all’Auditorium Parco della Musica il 17 dicembre.

Tra i migliori crooner di casa nostra ed appassionato bluesman della Sibaritide, già due volte Targa Tenco e artista capace di cimentarsi con successo in disparati ambiti espressivi, dal romanzo al cinema, Peppe Voltarelli con i suoi continui viaggi da un continente all’altro è diventato una sorta di ambasciatore della canzone d’autore nel mondo, facendone proprie le espressioni più salienti nelle sue numerose tournée in America Latina, Canada ed Europa centrale. Da qui il suo ultimo progetto discografico, Planetario, promosso d’intesa con l’associazione Cose di Amilcare, dove la forte espressività della sua voce, ricca di una sorprendente pluralità di declinazioni, anima un complesso melting pot culturale e musicale, inseguendo suggestioni ed emozioni suscitate dalle canzoni di autori come Leo Ferré, Jaques Brel, Joaquin Sabina, Sergio Endrigo e Domenico Modugno e molti altri esponenti di una musica senza confini.

I biglietti già acquistati per il concerto del 6 marzo rimangono validi per questa data. Per chi non potesse partecipare, è possibile richiedere un voucher in qualità di rimborso.

