Nicola Piovani in concerto all'Auditorium Parco della Musica

Durante le feste del Natale, dal 26 al 28 dicembre e il 31 dicembre, e per salutare l’arrivo del nuovo anno torna all'Auditorium Nicola Piovani con La musica è pericolosa, un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena a scandire le stazioni di questo viaggio musicale.

Uno spettacolo musicale in cui il Maestro Piovani racconta al pubblico il senso dei frastagliati percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di artisti come, tra gli altri, Fabrizio De André, Federico Fellini, Nanni Moretti, di registi spagnoli, francesi, olandesi per teatro, cinema, televisione, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione.

Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può arrivare, ma, soprattutto, la musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può arrivare. I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che un artista come Milo Manara ha dedicato all’opera musicale di Piovani.

“La musica è pericolosa è uno spettacolo-contenitore che, nato nel 2015, nel corso degli anni ha cambiato continuamente i titoli in programma, aggiungendo pezzi e perdendo pezzi col passare del tempo. La versione natalizia romana di questo anno includerà probabilmente qualche inedito.”

Marina Cesari - sax, clarinetto

Pasquale Filastò - violoncello, chitarra

Ivan Gambini - batteria/percussioni

Marco Loddo - contrabbasso

Sergio Colicchio - tastiere

Nicola Piovani – pianoforte

Biglietti acquistabili online su TicketOne.