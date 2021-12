Concerto natalizio del coro Note blu

Sarà un concerto di musica spiritual, sacra e poetica natalizia con brani classici e tradizionali non solo italiani, quello che il Coro Note Blu, di Marina Mungai, metterà in scena il prossimo 10 dicembre nella suggestiva location della sala Baldini di santa Maria in portico in Campitelli per sostenere l’associazione il paese di Filoastra. Nella ex sagrestia della chiesa alle spalle del Ghetto, il coro Note blu, attivo dagli anni ’80 come associazione culturale e prossimo alle mille esibizioni (in cattedrali, teatri e parrocchie) specializzato in un repertorio “a cappella”, si esibirà in concerto con brani natalizi spiritual e di musica sacra tra cui Noel Nouvelet, Mary had a Baby, Et incarnatus est, fino ai classici come Stille Nacht e Jingle Bells.



Obiettivo della serata è godere e sensibilizzare alla bellezza della musica e del canto corale ma soprattutto, raccogliere fondi per aiutare il paese di Filoastra, l’associazione onlus ideata da Marco Colangione per dare un futuro abitativo dignitoso e felice alle persone con disabilità. L’associazione “ il PAESE DI FILOASTRA”, infatti ha il progetto di realizzare un vero e proprio villaggio abitativo dedicato e a misura di persone con disabilità lievi dove ognuno potrà trovare una seconda famiglia e vivere un futuro senza barriere e anche una piena vita di coppia.l’Associazione nasce da un’idea di Marco Colangione nei riguardi di tutti coloro che come lui hanno modo di essere parte attiva nel mondo del lavoro pur essendo diversamente abili. Le persone con disabilità possono vivere al pari delle persone normodotate per creare un luogo in cui lavorare e collaborare sviluppando legami e competenze al servizio dei nuclei presenti. Questo vuole diventare il Paese di FILOASTRA.



Tra gli invitati, al concerto del 10 dicembre ci saranno anche: Miguel Gotor, assessore alle politiche culturali del Comune di Roma, la cantante Niki Nicolai, Suor Paola, suor Veronica Donatello, l’attore Giorgio Tirabassi e Leonardo Mazzarotto.