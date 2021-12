Concerto di Natale solidale alla chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli

Un concerto di Natale che sarà l’occasione per sostenere un progetto volto a rilanciare la piccola imprenditoria in Nigeria. E’ l’evento organizzato dalla “EsseGiElle - Cooperazione internazionale”, Ong che ha come missione quella di promuovere e gestire interventi di cooperazione al progresso umano, economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo. Proprio la EsseGiElle presenta “Concerto di Natale 2021” con la partecipazione di: Coro "ConCorde” diretto da Nina Jori Pedersen e Coro "Sorry I'm late" diretto da Luca Ceccarelli. Appuntamento venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 20.30 alla chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli, a piazza Campitelli 9.

Il progetto

Dopo due anni di studi sul territorio, la EsseGiElle è impegnata in Nigeria nella promozione della piccola imprenditorialità agricola e dello sviluppo sostenibile.

Il progetto, sostenuto dalla CEI con i fondi dell'8xmille della Chiesa Cattolica Italiana, prevede la creazione di una cooperativa agricola, che, attraverso lo studio e la pratica di tecniche moderne e sostenibili, sia in grado di aiutare la comunità locale a provvedere al suo fabbisogno quotidiano, migliorando la produttività delle terre, rendendo più agevole la commercializzazione dei prodotti e potenziando il livello tecnico e gestionale dei contadini. L’iniziativa nasce a seguito di una donazione all’Ordine della Madre di Dio, controparte locale del progetto, di un terreno di circa 13 ettari nel villaggio di Upata Ezema, Imezi Owa (governo locale di Ezeagu, Enugu State, Nigeria).

L’obiettivo è quello di avviare un processo organizzativo di tipo solidale, i cui guadagni abbiano ricadute benefiche all’interno della comunità stessa. Oltre alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, il progetto avrà, infatti, un rilievo sociale notevole, rispondendo alle esigenze primarie della popolazione a cominciare dal garantire la sufficienza alimentare e dall’offrire uno sbocco occupazionale. Tramite la creazione di un centro di formazione tecnico-agraria, verrà data infatti ai giovani nigeriani l’occasione di imparare un mestiere, con la conseguenza di ovviare al problema politico-sociale della migrazione verso i Paesi occidentali. Le azioni da realizzare prevedono innanzitutto la costruzione di una recinzione intorno alla Farm e la sistemazione del terreno destinato alla coltivazione. Le piantagioni di yam e cassava (due tuberi di cui è ricca la Nigeria) costituirebbero i punti di forza della fattoria, colture destinate non solo al mercato interno ma anche e soprattutto a quello internazionale, in modo da affrontare la crisi economica del Paese e, allo stesso tempo, porre le basi per la messa a reddito del terreno, che costituirebbe la fonte di guadagno della cooperativa agricola e assicurerebbe la sostenibilità dell’intero progetto.

Ingresso libero.

Per informazioni: 06/6833361 info@essegielle.org - essegielle.ong@gmail.com