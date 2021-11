Concerto natalizio all'Auditorium della band Funk Off

La band italiana Funk Off in un concerto natalizio al Teatro Studio Borgna, all’Auditorium Parco della Musica, il 15 dicembre 2021.

Dopo più di 20 anni di attività, la più importante e spettacolare delle marchin’ band italiane continua, infatti, ad essere una travolgente macchina ritmica, capace com’è di mescolare lo spirito delle brass band di New Orleans con il funk. E si può dire che i Funk Off non solo sono stati la prima formazione del genere in Italia, ma che hanno letteralmente dato un senso nuovo alla definizione di Marchin’ Band. Hanno infatti legato a quest’accezione un tipo di musica che unisce il groove della black music ad arrangiamenti di tipo jazzistico, ad uno stile e ad una melodia italiana, a movimenti e coreografie di grande impatto visivo ed emotivo. Sulla scia dei Funk Off decine e decine di gruppi simili sono nati in Italia, ma l’energia, la grinta, l’affiatamento e l’originalità della compagine toscana, scritta e arrangiata da Dario Cecchini, fondatore e leader del gruppo, sono davvero uniche. I Funk Off hanno innumerevoli collaborazioni dentro e oltre il panorama jazz. Per citarne alcune di queste ultime: Mika, Massimo Ranieri, Karima, Simone Cristicchi, persino un padre della canzone d’autore italiana come Gino Paoli, con il quale hanno registrato un album di imminente pubblicazione.

Nadyne Rush (voce)

Dario Cecchini (band leader, sax baritono)

Paolo Bini (tromba)

Mirko Rubegni (tromba)

Emiliano Bassi (tromba)

Sergio Santelli (sax contralto)

Tiziano Panchetti (sax contralto)

Claudio Giovagnoli (sax tenore)

Francesco Maria Felici (sax tenore)

Giacomo Bassi (sax baritono)

Nicola Cipriani (sax baritono)

Giordano Geroni (sousaphone)

Francesco Bassi (rullante)

Alessandro Suggelli (cassa)

Daniele Bassi (percussioni)

Luca Bassani (piatti)

Biglietti acquistabili online su TicketOne.