Mario Biondi in tour alla Sala Santa Cecilia

Mario Biondi, una delle voci italiane più apprezzate all’estero, grazie a un sound contemporaneo e internazionale, che coniuga la raffinatezza del jazz con il calore del soul e del funk l'1 febbraio 2021 sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica.

Appassionato di musica soul, Mario Biondi nel 1988 aprì i concerti del grande Ray Charles, e divenne noto al pubblico in seguito alla pubblicazione in Giappone del singolo “This is what you are”, rilanciato in tutta Europa da Norman Jay, celebre dj della BBC1.

La voce calda, limpida e sicura, i suoi arrangiamenti e le tante esperienze avute fino ad oggi, incluse le colonne sonore di importanti film tra cui “Gli Aristogatti” con i brani Everybody Wants To Be a Cat (“Tutti quanti voglion fare il jazz”) e Thomas O’Malley (“Romeo il gatto del Colosseo”), l’hanno portato ad essere un artista completo, con tutte le caratteristiche di performer ed autore internazionale.

I biglietti già acquistati per le date del 17 maggio 2020, 01 febbraio 2021 e 14 marzo 2021, resteranno validi per la nuova data.

Acquisto dei biglietti online su TicketOne.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...