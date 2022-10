Lezione sul violino elettroacustico a cura di Francesco Del Prete

Eclettrica ha il piacere di presentare il violinista e compositore salentino Francesco Del Prete che sabato 15 ottobre a partire dalle ore 16:00 sarà il protagonista di una “concerto lezione” presso il negozio di strumenti musicali “La M.U.sica Roma”. Un evento dal format originale e coinvolgente, durante il quale l'Artista racconterà tra parole e musica l’esperienza accumulata negli anni. Francesco Del Prete, artista salentino dalle solide radici culturali nella Musica Etnica e nel Jazz, assorbe ed interpreta la cultura Pop attraverso il suo violino elettroacustico ed un raffinato utilizzo delle elettroniche, approdando ad un genere che lo rende unico nel panorama musicale e violinistico non soltanto italiano.



BIOGRAFIA: Francesco Del Prete inizia il suo percorso violinistico con gli studi classici per poi appassionarsi al mondo della musica etnica in generale e jazz in particolare, passioni che lo portano a ricercare sonorità inedite e modi alternativi di utilizzare lo strumento e di svelarne i lati nascosti anche attraverso l'utilizzo dell'elettronica. Da questa ricerca hanno preso vita i suoi tre principali progetti: "Corpi d'Arco", per violino solo e pedaliere (il disco omonimo è stato pubblicato nel 2009); "Respiro", originale duo elettro-pop violino e voce; “Francesco Del Prete Jazz Ensemble”, il cui primo disco, Colibrì, è stato pubblicato nel 2018. Il suo percorso musicale rievoca i nostalgici echi di un interminabile viaggio nella musica attraverso l’Italia, il Giappone, la Francia, la Grecia, la Germania, la Svizzera, la Slovenia, attraverso la sua più che variegata (proficua) collaborazione con: l’ensemble de La Notte della Taranta (al fianco di artisti del calibro di Stewart Copeland, batterista dei Police, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Piero Pelù, Teresa De Sio, Gianna Nannini, Ares Tavolazzi, Mauro Pagani, Vittorio Cosma, Franco Battiato, Ambrogio Sparagna, Giovanni Lindo Ferretti), Arakne Mediterranea, Nidi D’Arac, Manigold, Demotika Orkestar.



La M.U.sica Roma

Via Paolo di Dono 31/33, Rome, Italy

Inizio concerto alle ore 16:00



