La band La Rappresentante di Lista in concerto all'Auditorium

Arriva sul palco della Cavea dell'Auditorium parco della Musica La Rappresentante di Lista (LRDL) in un concerto per presentare My Mamma, il loro quarto album di studio. LRDL è una band nata nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina. Il loro progetto ha già alle spalle tre album in studio più uno live, ed è caratterizzato da una scrittura fortemente visionaria e una sintesi tra cantautorato e sonorità elettroniche.

“My Mamma e? un disco che ha deciso da che parte stare, che si schiera. È un disco libero, fluido, accogliente e pieno di spigoli. – così la band descrive il nuovo progetto - My Mamma e? irruenta, gli arrangiamenti sono nervosi, nulla e? lasciato al caso. I generi si mischiano, le parole sono dette davvero, sono confessioni, preghiere, inni di appartenenza. Tante voci confluiscono per dire la loro, quelle di Veronica, i cori, le chitarre, l’orchestrazione, diventano un insieme. Il quarto disco di LRDL e? un disco contaminato dalla creativita? di quella che inizia a prendere la forma di un vero e proprio collettivo artistico”.

Ingresso al concerto alle ore 21. L’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

