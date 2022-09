Si svolgerà il due ottobre alle ore 20:00 presso la Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, Via del Corso, 437, 00186 Roma RM, Italia il Concerto Internazionale in onore di Giovanni Paolo II. Con solisti: il soprano Dominika Zamara (PL/IT), il soprano Lenny Lorenzani (IT), il direttore d’orchestra Maestro Jason Tramm (USA) e compositore il Maestro David Boldrini (IT), il tutto accompagnato dalla Estrorchestra. Il programma vedrà in contrapposizione due opere, lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736) a la “Missa Brevis” di David Boldrini (verrà eseguita per la prima volta nella versione per orchestra il Maestro David Boldrini curerà la stesura dedicandola esplicitamente alle due interpreti Dominika Zamara e Laenny Lorenzani). L’evento si pone l’obbiettivo di edificare un ponte tra tre Paesi: Italia, Polonia e USA, il tutto nel segno di San Giovanni Paolo II, personaggio emblematico della Città Eterna e del mondo intero. Inoltre saranno presenti vari ospiti tra cui: l’attrice Angelica Loredana Anton e la poetessa Melinda Micelli, che daranno il loro contributo. Il concerto è aperto a tutti i cittadini romani e gli ospiti della città con ingresso gratuito.

Si ringrazia per il patrocinio: l’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, l’Ambasciata Polacca presso Santa Sede, Tota Pulchra, Italian Opera Florence, Accademia La Sponda.