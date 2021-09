Concerto Internazionale a Roma per l’apertura del “Klub Gazety Polskiej”

L’amore per la propria Patria, passa anche attraverso la musica, la cultura o l’azione sociale. Il 28 settembre verrà inaugurato a Roma il Club della Gazzetta Polacca a Roma (KLUB GAZETY POLSKIEJ). Il Club nr 482 è nato in Polonia il 15 settembre scorso. Il presidente è stato nominato dr. Aleksander M. Nowak, il vice Presidente il Sig. Enrico Bertato. Ambasciatrice per la Cultura e organizzazione degli eventi Sig.a Dominika Zamara – soprano. In tale occasione si terra a Roma un evento inaugurale, un Concerto Internazionale la sera del 28 settembre, alle ore 19.00, presso Basilica di San Pancrazio (Piazza di San Pancrazio 5° - 00152 Roma).

Nella meravigliosa scenografia dell’antica Basilica romana si esibiranno: il soprano Dominika Zamara, il tenore Roberto Cresca, Andrea Ceccomori al flauto, Ippazio Ponzetta al pianoforte, il cantante Aleksander Nowak ed il cantatutore Józef Kazimierz ?lazyk

Saranno presenti numerosi onorevoli ospiti dall’Italia e dalla Polonia. Tra cui Sig. Tomasz Sakiewicz – Direttore Generale di “GAZETA POLSKA”, Sig. Ryszard Kapu?ci?ski – Presidente dei Club “GAZETA POLSKA” e la Sig.ra Katarzyna Gojska-Direttore Generale del Mensile "NOWE PANSTWO". Ai sopranominati signori sarà conferito il titolo ad onorem “Il Cuore Polacco” (POLSKIE SERCE) dall’Associazione Culturale “Polonia nel Cuore”, per il loro contributo ed instancabile lavoro nella promozione della Polonia e della cultura polacca nel mondo.

Sieti tutti i benvenuti.

Mail: alek.nowak@libero.it/bertatoartmanager@gmail.com

