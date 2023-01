Arte e musica, a Roma un concerto in onore di Giovanni Paolo II

Martedi 17 Gennaio alle ore 16 presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, si terrà il concerto in onore di Papa Giovanni Paolo II.



Ad allietare i presenti con la sua voce sarà Il Soprano Dominika Zamara che intonerà i brani:



- Exultate Jubilate di W.A. Mozart (Motteto K 165)

- Quartetto K285 (solo archi)

- Etica di A. Ceccomori (solo flauto)

- Agnus Dei di W. Rentowski, composto per la messa in onore di Giovanni Paolo II

- Ave Maria di D. Boldrini, brano composto per la soprano Dominika Zamara



Sul Palco insieme al Soprano saranno presenti il Maestro David Boldrini direttore dìorchestra, il flautista Andrea Ceccomori ed un quartetto di archi composto da musicisti del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma .



Ospite sarà il Padre e Professore Bogdan Giemza autore del Libro “LO SPORT NELLA VITA E NELL’INSEGNAMENTO DI SAN GIOVANNI PAOLO II”, CHE FARÀ UNA BREVE PRESENTAZIONE DEL SUO MANOSCRITTO.



IN QUESTA OCCASIONE VERRA’ CONSEGNATO ANCHE IL PREMIO GIOTTO.



A PRESENTARE L’EVENTO SARÀ IL CURATORE ED EDITORE D’ARTE ALESSIO MUSELLA, CHE PRESENTERÀ ANCHE LE TRE OPERE D’ARTE REALIZZATE PER L’OCCASIONE DAGLI ARTISTI TINA BELLINI, FRANCESCA FALLI E FELIPE CARDENA, DEDICATE A PAPA GIOVANNI PAOLO II.



PER QUESTO POMERIGGIO SPECIALE , IL SOPRANO DOMINIKA ZAMARA INDOSSERÀ UN ABITO REALIZZATO AD HOC DALLA GIOVANE STILISTA DI FAMA INTERNAZIONALE MARTA JANE ALESIANI.



Un ringraziamento speciale al Comune di Roma, a Universum,North 2 North, Tota Pulchra, Accademia la Sponda, l’associazione Cerchiamo il Tuo Volto Exit Urban Magazine e l’Associazione Mozart Italia