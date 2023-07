Concerto - Gli ottoni di Petrassi

Concerto di musica classica contemporanea per ottoni, in memoria del maestro Goffredo Petrassi. Il concerto, a ingresso libero, si terrà venerdì 7 luglio alle ore 18:30 presso la Sala Accademica del Conservatorio "Santa Cecilia", via dei Greci 18, Roma. Saranno eseguiti due pezzi di Petrassi per ottoni ("Fanfare" e "Musica di ottoni") e altri pezzi di giovani compositori (Collacciani, Di Santo, Galeassi, Paolini, Schiavoni), scritti in omaggio al Maestro nel ventennale della morte. Il concerto sarà preceduto da una breve introduzione della prof.ssa Daniela Tortora sul tema del rapporto di Petrassi con gli ottoni.