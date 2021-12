Giovanni Allevi live alla Sala Santa Cecilia

Giovanni Allevi torna live a Roma con un concerto straordinario il giorno di Capodanno.

Il 1° gennaio 2022 alle ore 18,00, nella sala S. Cecilia, il compositore e pianista presenterà in anteprima live i brani della sua ultima opera musicale, ESTASI, per pianoforte solo.

Attraverso le note del pianoforte, Giovanni Allevi condurrà per mano l’ascoltatore nelle molteplici emozioni dell’essere umano, fino alla più sublime: l’estasi, percorrendo momenti di riflessione, di sognante contemplazione, impennate aggressive e rarefatta tenerezza.

Le coinvolgenti note del nuovo lavoro del compositore filosofo saranno l’occasione per il pubblico di avvicinarsi all’esperienza meravigliosa dell'estasi, attraverso il tocco inconfondibile del suo pianoforte.

Un Capodanno all’insegna dei brani più famosi di Giovanni Allevi insieme alle sue ultime creazioni. Un caleidoscopio di emozioni tra passato, presente e futuro, in cui non mancheranno le melodie della tradizione per immergersi nell’atmosfera natalizia, esaltate dalla pienezza sonora degli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana, presenti eccezionalmente per questo appuntamento.

Biglietti online su TicketOne.