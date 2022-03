Il concerto di Gabriele Geminiani, Primo Violoncello dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Promu in collaborazione con ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio e il Comune di Civitavecchia presenta il "Civitavecchia Spring Music Festival", una rassegna di quattro grandi concerti di musica classica e jazz che si terranno dal 18 marzo al 6 aprile alla Cittadella della Musica di Civitavecchia.



Dopo il concerto dedicato ad Ezio Bosso del TTR_Piano Trio del 18 marzo e dopo il viaggio musicale dal jazz all'elettronica del 25 marzo a cura del pianista Enrico Zanisi, il Festival alla Cittadella della Musica di Civitavecchia continua il 1 aprile con il concerto del Primo Violoncello dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Gabriele Geminiani, che, insieme al pianista Monaldo Braconi, proporrà le musiche di Prokofiev e Shostakovich, presentando in anteprima il disco in uscita in primavera.



Gabriele Geminiani è Primo Violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado. Ha suonato in veste di solista con diverse orchestre tra le quali l'O. R. T., l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, I Pomeriggi Musicali, sotto la guida di direttori come Myung-Whun-Chung, Sir Antonio Pappano, Christoph Poppen, Kent Nagano. Ha inoltre eseguito in prima esecuzione italiana il concerto per violoncello e orchestra di Heinz Karl Gruber sotto la guida del compositore stesso e, per la prima volta nella storia dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il concerto di Friedrich Gulda sotto la direzione di Kristjan Järvi.



Monaldo Braconi, pianista, svolge attività solistica e cameristica esibendosi in prestigiose stagioni nazionali e internazionali. Si è recentemente esibito nel secondo concerto per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov con la Sofia Symphonic Orchestra e la direttrice Ljubka Biagioni presso il Tiroler Festspiele di Erl (Austria). È maestro collaboratore presso i corsi dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena e presso i corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, nelle classi di Massimo Paris, Giovanni Sollima ed Alessandro Carbonare.Dal 1998, collabora con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la direzione di maestri quali Myung-Whun-Chung, Sir Antonio Pappano, Péter Eötvös, Lorin Maazel, Juraj Val?uha, John Fiore, Dmitri Jurowski, Andrés Orozco-Estrada.



Programma del concerto:



S. Prokofiev: "Cello Sonata in C major, Op. 119"



I Mov. Andante grave

II Mov. Moderato

III Mov. Allegro ma non troppo



D. Shostakovich: "Sonata for Cello & Piano in D Minor, Op. 40"



I Mov. Allegro non troppo

II Mov. Allegro

III Mov. Largo

IV Mov. Allegro



I concerti del "Civitavecchia Spring Music Festival" alla Cittadella della Musica:



18 marzo: Concerto Tributo ad Ezio Bosso con TTR_Piano Trio

25 marzo: Enrico Zanisi, piano solo ed elettronica

1 aprile: Gabriele Geminiani (violoncello), Monaldo Braconi (pianoforte) con musiche di Prokofiev e Shostakovich.

6 aprile: Roberto Gatto ImperfecTrio



E' possibile acquistare i biglietti online su Ticketone oppure alla biglietteria del Teatro Traiano:

Corso Centocelle 1 – Civitavecchia

Aperta anche nei giorni di spettacolo negli orari: 9 – 13 / 15 – 17

Botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Tel. 0766370011

Chi acquista su Ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino a mezzora prima dello spettacolo, dopo direttamente presso la Cittadella della Musica.



Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero: 0766/679621