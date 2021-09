Fiabe in musica all'Auditorium con la voce di Milena Vukotic

Dal 16 al 18 dicembre all'Auditorium Parco della Musica andrà in scena il concerto di musica classica ispirato alle fiabe, Fiabe in Musica.

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Stanislav Kochanovsky.

Mezzosoprano (Lel’) Agunda Kulaeva

Tenore (Frost e Brusila) Alexander Mikhailov’

Con la voce narrante di Milena Vukotic.

Fiabe in Musica con ?ajkovskij La fanciulla di neve. Musica di scena per la commedia di A. N. Ostrovskij. Un'opera in prima esecuzione nei concerti dell’Accademia.

Costo biglietti: Platea: Euro 52; Galleria 1: Euro 42; Gallerie 4 e 5: Euro 34; Galleria 2: Euro 28; Gallerie 3 e 6: Euro 19.

Biglietti acquistabili online come indicato sul sito dell'Accademia.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...