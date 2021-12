Eugenio Bennato in concerto all'Auditorium Parco della Musica

Mercoledì 22 dicembre alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica il concerto di Eugenio Bennato, accompagnato dal soprano Letizia D'Angelo, dal mezzosoprano Daniela Dentato, dal contralto Laura Cuomo, dal tenore Francesco Luongo, il baritono Angelo Plaitano, al basso Edoardo Cartolano e alla chitarra classica Ezio Lambiase.

Qualcuno sulla terra, è l’ultimo lavoro scritto da Eugenio Bennato e interpretato dall’ensemble vocale Le Voci del Sud, il sestetto vocale da lui recentemente fondato.

Il progetto è un viaggio musicale ispirato ai sette giorni della creazione del mondo, che racconta il cammino dell’uomo, attraverso nascite, ribellioni, nuovi equilibri. Sullo sfondo un umanesimo senza tempo in cui la religione s’incontra con la ragione e con i sentimenti popolari. Protagonista è l’uomo che si rapporta al suo ambiente; nel mezzo quei valori come fratellanza e solidarietà che acquistano una melodia più dolce in questo particolare momento storico.

I biglietti già acquistati per le date del del 26 dicembre 2020 e 2 aprile 2021, restano validi per la nuova data.