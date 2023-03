Concerto di Pasqua: Sfumature d'800

L'Associazione Pueri Symphonici presenta il CONCERTO DI PASQUA eseguito da Gli Archi dell'Orchestra Vincenzo Bellini di Roma diretti da Lorenzo Lupi, nell'affascinante cornice del Tempio di Roma, con un nuovo capitolo della serie "Sfumature d'800".

Per l'occasione l'OBR ha riservato un programma interamente dedicato alle Serenate di grandi compositori europei della seconda metà 1800. Sarà la celebre Serenata in Mi minore op. 20 del compositore britannico Edward Elgar, dal gusto elegante, raffinato ed aristocratico, ad aprire il concerto all'interno del bellissimo Centro Visitatori del Tempio di Roma.

Di carattere completamente diverso, la Serenata in Re minore Op. 36 del compositore ungherese Gyula Beliczay, che condurrà il pubblico in un meraviglioso viaggio sonoro dal Regno Unito ad est dell'Europa, per immergersi nelle acque del Danubio che separa Buda da Pest, attraversa tutta l'Ungheria per arrivare fino a Vienna e concludere la serata tra le note della travolgente Serenata n.3 in Mi minore Op. 21 dell'austriaco Robert Fuchs.



Ingresso e parcheggio interno gratuito