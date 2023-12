Concerto di Natale "pop" all’Auditorium Seraphicum

Il progetto nasce da un’idea del Maestro Claudio Zitti, fondatore insieme alla cantante Ina Casalino dell’Associazione ItaliAllegra; entrambi hanno calcato i palchi di tutto il mondo; ecco alcuni nomi di artisti con i quali hanno collaborato Laura Pausini, Ron, Biagio Antonacci, Sabrina Salerno, Patty Pravo, Mietta, Al Bano e Romina Power, Nicola di Bari e molti altri.

Siccome da qualche anno Claudio Zitti è tornato ad insegnare nella scuola pubblica, ha opportunamente voluto mettere al servizio dei ragazzi la sua esperienza in campo musicale dando vita al Concerto di Natale più pop della capitale. Per realizzare tale progetto ha chiamato i suoi “amici musicisti”, compagni di tanti concerti e tournée.

Nel corso degli anni, lo spettacolo è andato in scena in diverse location romane registrando sempre il tutto esaurito.

L’obiettivo più rilevante è vedere l’emozione e la partecipazione dei ragazzi e dei gruppi corali giovanili che per la prima volta nella loro vita divengono “parte integrante” di un “vero” concerto.

Nel corso degli anni il concerto di Natale è stato anche un evento di solidarietà, grazie al quale sono state aiutate molte realtà in difficoltà devolvendo denaro in favore di varie associazioni: Karibuni Onlus, Associazione Aria, Africa Sottosopra Onlus, Croce Rossa Italiana.

Il prossimo Concerto di Natale avrà luogo all’Auditorium Seraphicum il 20 dicembre alle h. 20,00, Via del Serafico, 1 - Roma.

Lo spettacolo prevede uno “show musicale” di circa 2 ore, nel quale verranno eseguite le canzoni più famose legate al Natale……. e non solo!

Ospiti della serata: Franco Fasano, autore di grandi successi come Io amo, Mi manchi, Ti lascerò, compositore di canzoni per grandi e bambini, vincitore più volte dello Zecchino d’oro, Sabrina Marciano, protagonista femminile del Musical di successo Mamma Mia, Stefano May, cantautore italiano che sta riscuotendo grande riscontro in America e che per l’occasione vola in Italia, Edoardo Perrone grande talento della musica pop e lirica, si è fatto notare nella trasmissione “Ti lascio una canzone”, “Youtube’s best talent” e al “The Big Show”, Gianfranco Phino in tournée, il giovane cantautore Joao Ratini famoso tik toker, Ernesto Schinella ex bambino prodigio, ha esordito nei programmi “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici e “Volami nel cuore” su Rai 1 e Guido Trotto attivo nel panorama del pianobar romano.

Parteciperanno il Piccolo Coro Le dolci note e cori Vivona, Pascoli, dei 102, Ic via Frignani, Scuola di Musica Popolare Roma IX. Tutti saranno accompagnati dalla Christmas WonderBand diretta dal M° Claudio Zitti così formata: alla chitarra Stefano Antonelli, alla batteria Davide Pettirossi, al basso Francesco Puglisi, al sassofono Fabio Tullio, al pianoforte Morgan Zitti…e come ogni anno, non mancheranno le sorprese… "Se puoi sognarlo, puoi farlo". Lo spettacolo sarà condotto dalla cantante Ina Casalino.