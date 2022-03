Anche la scuola di musica Musikè partecipa con i suoi allievi al concerto di beneficienza “Insieme per l’Ucraina” in favore dell’emergenza in questo paese organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura e da “Al di là del concerto” nella a splendida cornice dell’Auditorium Seraphicum il prossimo 3 aprile a partire dalle ore 17.00.

Il concerto, a cui parteciperanno anche gli allievi del Liceo Scientifico Statale Aristotele, vedrà sul palco bambini, ragazzi e adulti, che eseguiranno un repertorio che spazia dalla musica classica a quella pop e da film, alternando esibizioni solistiche a piccoli ensemble, cori e orchestre. L'evento sarà introdotto da Padre Giulio Cesareo, portavoce dei Frati Minori conventuali del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, che coordina la campagna di solidarietà per l'Ucraina e da Mario Barbani della Protezione Civile di Roma.



Gli allievi della Musikè parteciperanno con alcuni gruppi corali e strumentali: eseguiranno temi da celebri colonne sonore e brani pacifisti. Si esibiscono il Coro di voci bianche Musikè, Half Band Theory, Pitch Hunters, Meno Tre, The Bang, Big Band Theory, Musikè Di Classe e la Corale Musikè. Protagonisti della prima parte sono alcuni ragazzi del Liceo Aristotele. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Ordine dei Frati Minori Conventuali del Sacro Convento di S. Francesco d’Assisi per sostenere la campagna di solidarietà per l’Ucraina. Tutte le info su https://www.associazione-musike.com/insieme-per-la-pace/