Concerto del Maestro Walter Fischetti al Teatro Villa Pamphilj

Domenica 3 aprile alle ore 11.30 il concerto del Maestro Walter Fischetti che presenterà pagine pianistiche, alcune molto rare, scritte da celebri operisti italiani.

Piene di poesia le pagine di Galuppi, Verdi, Mascagni e Puccini, pieni di humor e di divertimento i brani di Cimarosa, Cilea, Donizetti, e soprattutto fantastici i Pechés de viellesse di Gioachino Rossini. Il concerto è promosso dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia.

Walter Fischetti. Nato a Genova, diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, si è perfezionato con Renzo Silvestri, Carlo Zecchi e Arturo Benedetti Michelangeli.

Ha inciso per Saam, MTB e per FAZIOLI (nella prestigiosa Fazioli Concert Hall). Con il Max Bruch Trio ha inciso per Titania. Professore emerito di Pianoforte Principale presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, è titolare di Perfezionamento pianistico all’AIDM di Roma. E’ fondatore e docente del Corso nazionale di didattica pianistica (Corso riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca) presso la Scuola Donna Olimpia di Roma.

Per il concerto di domenica 3 aprile la prenotazione è necessaria: info@donnaolimpia.it / 06 58202369