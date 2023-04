Concerto corale gratuito del Wartburg Choir

Il Wartburg Choir, proveniente dagli Stati Uniti d’America e diretto dal Dr. Lee Nelson, riconosciuto a livello internazionale, sarà protagonista di un concerto corale ad ingresso gratuito.

A far da cornice, la splendida Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Il concerto, che si terrà domenica 07 maggio alle ore 21:00, prevede brani di: Bach, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jennings e altri…

La corale americana si esibirà in Grecia (Atene, Corfù), in Italia (Napoli, Roma, Pisa, Assisi, Firenze, Venezia), in Austria e concluderà la tournée in Germania.

Fondato nel 1937, il Wartburg Choir ha ricevuto il plauso della critica internazionale per la versatilità del suono, l'integrità artistica e la programmazione innovativa.



Concerto corale ad ingresso gratuito

Prenotazione non obbligatoria, ma fortemente consigliata per assicurarsi un posto a sedere.

E-MAIL per info e prenotazioni: performancesbooking@gmail.com

Si consiglia di arrivare entro 15 min prima dell' inizio del concerto.