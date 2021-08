David Murray, Bradley Jones e Hamid Drake in concerto alla Casa del Jazz

Il Trio David Murray, Bradley Jones e Hamid Drake è il nuovo progetto a nome Murray. In scena, alla Casa del Jazz, tre tra i più grandi musicisti afroamericani contemporanei e senza timore di smentita tra le più grandi sezioni ritmiche degli ultimi 30 anni in ambito jazz e improvvisazione.

David Murray e Hamid Drake collaborano da tempo, si pensi al Black Saint Quartet, Gwo-Ka Masters e al progetto-produzione ambizioso David Murray Pushkin, the blackamoor of Peter the Great. Hamid Drake e Bradley Jones sono parte del trio New Zion Trio di Jamie Saft. Bradley Jones classe 63 è un bassista jazz che si destreggia amabilmente tra il basso elettrico ed il contrabbasso.

Sarà sicuramente intrigante raccogliere le note e il dialogo di questi musicisti di lungo corso, con un background solido ed in parte condiviso, in un periodo in cui la voce della musica deve volare alto e farsi foriera di messaggi che non sono propri solo della tradizione africana-americana che è propria di questi pregiati musicisti ma universali.



Acquisto dei biglietti online su Ticketone.

