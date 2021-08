Avion Travel in concerto alla Casa del Jazz

Gli Avion Travel saranno in concerto alla Casa del Jazz per una tappa del loro Opplà Tour. Quarant’anni di musica suonata dagli Avion Travel sui palchi di tutta Italia, con tante incursioni anche all’estero. Il tour, annunciato per il 2020 e più volte rimandato a causa della pandemia, riprende il nome dall’album Opplà del 1993, che simbolicamente racconta e rappresenta il periodo creativamente più fertile della band campana nel decennio 1990/2000.

Facendo i conti con le trasformazioni e i cambiamenti degli anni trascorsi, gli Avion Travel proporranno il loro suono attuale in una dimensione più intima e raccolta, quasi unplugged, nello spirito di questi tempi così difficili.

L’Opplà Tour sarà un’occasione per festeggiare insieme questo importante anniversario di una delle band più longeve e raffinate del nostro Paese.

Per informazioni: 0680241281.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...