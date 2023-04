Concerto a S. Paolo entro le Mura con la Hudson-Mowak Chorale

Nella splendida cornice della nella chiesa anglicana di S. Paolo entro le Mura (St. Paul’s within the Walls) a Via Nazionale la Hudson-Mowak Chorale di Clifton Park, New York si esibirà in concerto sabato 6 maggio, con inizio concerto alle ore 17:00.



Il concerto li vedrà cimentarsi in un programma con musiche di R. Clausen, R. Thompson, A. Parker, O.Vecchi, A V. Fedak, T. Trenney e spirituals tradizionali americani. L’ingresso è gratuito.

Il coro, che prende il nome dai fiumi Hudson e Mowak, si è formato nel 2015 a seguito di un tour di concerti di grande successo in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. I cantori facevano parte del coro di un oratorio che si sarebbe sciolto alla fine del tour ma essi esortarono la direttrice Sig,ra Fedak a continuare a guidarli nel canto al ritorno negli Stati Uniti. Da allora il gruppo è cresciuto dai 25 membri originali ad oltre 65 cantanti alla prima prova.

La corale tiene due grandi concerti all’anno e si esibisce anche altri contesti quali le case di riposo e le parrocchie, concentrandosi sul repertorio dei compositori americani del 20esimo secolo.

I cantori sono una piccola comunità che ama incontrare nuove persone e condividere la propria musica anche con chi non ama la musica. Il tour di questo anno, rimandato tre volte a causa della pandemia, vuole celebrare il “Quinto Anniversario” della fondazione. Susan Hermance-Fedak, direttrice e fondatrice della Hudson-Mowak Chorale ha conseguito la laurea in canto presso L’Hope College, Olanda, Michigan. Come affermato mezzosoprano si esibita da solista con numerosi cori ed orchestre in tutto il nord-est. Per 10 anni è stata insegnante di canto presso il Collegio di Santa Rosa ed attualmente è istruttore vocale aggiunto presso il College SUNY Schenectady a New York.



Per info – 06 53096944 338 5355979