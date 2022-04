Southwest michigan chorale, concerto a S. Ignazio di Loyola in Campo Marzio

Nella splendida cornice della chiesa barocca di S. Ignazio di Loyola a Campo Marzio (piazza Sant’Ignazio) concerto della Southwest Michigan Chorale proveniente dalla città di Saint Joseph (Michigan, Stati Uniti) venerdì 20 maggio alle ore 21:00.



Il programma comprende brani di musica sacra di noti compositori europei e americani quali Giovanni P. da Palestrina, Randall Thompson, Ola Gjeilo, Moses Hogan, Morten Lauridsen, Robert DeCormier, ed una selezione di tradizionali spirituals afro-americani.



Sponsorizzato dalla St. Joseph First United Methodist Church il Coro è composto anche da membri del Southwest Michigan Symphony Chorus e da cantori della comunità della cittadina di Saint Joseph; in occasione di questo tour la partecipazione è stata estesa a cantori di altri stati americani. La corale ha già effettuato due tour europei in Irlanda nel 2017 e in Austria, Ungheria e Repubblica Ceca nel 2019.

David Carew, è da 17 anni Direttore delle Attività Corali presso il Southwestern College dove dirige quattro gruppi corali ed insegna storia della musica. Ha conseguito la laurea presso la Western Michigan University nel 1998 ed ha completato un master in direzione d’orchestra presso la Michigan State University nel 2006.

James Kraus ha studiato pianoforte, organo, voce e direzione corale all’Università del Maryland

dove è stato anche membro e solista dell’University Chorus, per una stagione è’ stato anche cantore alla National Cathedral a Washigton D.C. . Ha conseguito la laurea in pianoforte presso la Asbury University. Nel 1993 è diventato direttore di musica alla St. Joseph First United Methodist Church dove attualmente dirige vari cori, suona l’organo e il pianoforte. Ha inoltre composto varie cantate sacre per solisti, coro e orchestra e brani corali, solistici e strumentali.



Il coro arriva in Italia per la prima volta e ha un calendario ricchissimo di appuntamenti con concerti anche a Firenze e a Venezia.

L’ingresso al concerto è libero è gratuito.



Per informazioni – 06 53096944 338 5355979