Concerto a S. Andrea della valle con New Jersey Youth Chorus

Continua la stagione concertistica delle grandi scuole ed università americane nella Basilica di Sant’Andrea della Valle con il New Jersey Youth Chorus proveniente da Bekerley Heights, New Jersey- USA. Questo gruppo composto da 35 cantori porterà in scena un programma che comprende brani di

F. Biebl, Z. Randall Stroope, M. Duruflé, P. Lutkin, Z. Moore, S. Wesley, S. Brumfield.



Appuntamento mercoledì 29 giugno, con inizio concerto alle ore 21. L’ingresso è gratuito.



Il New Jersey Youth Chorus fondato nel 1992 dalla sua direttrice Trish Joyce, è un programma corale sottoposto per ragazzi dai 9 ai 18 anni. Il coro si esibisce frequentemente con molte ensemble professionali, tra cui la New Jersey Symphony Orchestra e la Canadian Brass. I momenti salienti del passato includono l'esibizione alla Casa Bianca per "Natale alla Casa Bianca, 2019", diverse esibizioni alla Carnegie Hall, per il Basketball Classic al Madison Square Garden.

E’ stato l'unico coro giovanile ad essere stato invitato a cantare alla National Conference 2009 di Chorus America. Si sono esibiti in due conferenze musicali nazionali: la Conferenza nazionale 2016 dell'American Orff-Schulwerk Association e la Conferenza nazionale 2017 dell'Organizzazione degli educatori americani di Kodaly.



il Dr. Joe Miller, presidente degli studi corali presso l'Università di Cincinnati ha detto a proposito del New Jersey Youth Chorus: “Il New Jersey Youth Chorus è un eccezionale ambasciatore musicale per lo stato del New Jersey. Sono un esempio ispiratore di come fare musica renda il nostro mondo un posto migliore.



Per info – 06 53096944 338 5355979