Concerto a S. Andrea della Valle con University of Arkansas Children’s Choir

Continua la stagione concertistica delle grandi scuole ed università americane nella Basilica di Sant’Andrea della Valle con il University of Arkansas Children’s Choir proveniente da Fayetteville, Arkansas- USA.



Questo gruppo composto da 40 cantori di età compresa tra gli 11 e i 18 anni porterà in scena un programma che comprende brani di G. Fauré, Giulio Caccini, Peter C. Lutkin, B. Chilcott, Sherri Porterfield e spirituals americani.



Appuntamento sabato 8 giugno, con inizio concerto alle ore 21.00. L’ingresso è gratuito.

Sin dalla sua fondazione nel 1997 il coro giovanile dell'Università dell'Arkansas offre la migliore formazione musicale ai giovani studenti dalle scuole medie alla maturità, dell’intero Stato.

Questo gruppo di ragazzi provenienti da scuole locali pubbliche e private nell'Arkansas nordoccidentale è focalizzato nell’esecuzione di una vasta selezione di musica corale.

Il coro apprende anche il canto a prima vista, l’allenamento dell'orecchio e la teoria musicale. L'UACC si è esibito alla Northwestern University di Chicago, alla Carnegie Hall di New York City, alla Cattedrale di San Patrizio in Irlanda, a Disney World e in varie altre sedi a livello locale e nazionale.



Rachel Cornett, ha conseguito una laurea in Educazione musicale corale alla Green Forest High School e un Master in Educazione musicale all'Università dell'Arkansas. Ha studiato canto classico, suonato percussioni e ottavino nella UA Marching Band. Dopo la laurea, ha insegnato per dieci anni al Coro della scuola media a Bentonville prima di trasferirsi a New York City nel 2011 dove ha insegnato musica. e ha ricoperto il ruolo di dirigente presso la TEP Charter School di Manhattan. Attualmente è il direttore del coro dei bambini dell'Università dell'Arkansas.



Shannon Wicker ha si è laureata in Educazione musicale, pianoforte e voce presso la Henderson State University. Dopo la laurea, si è trasferita nell'Arkansas nordoccidentale per perseguire il suo sogno di insegnare in un coro. Nel 2018 ha conseguito un’altra laurea presso l'Università dell'Arkansas Centrale con un Master in Educazione Musicale. Nel 2019, la signora Wicker è stata scelta come insegnante di scuola media dell'anno dall'Arkansas Choral Directors Association. Attualmente tiene lezioni private di pianoforte e canto, è un membro attivo dell'Arkansas Choral Directors Association.







