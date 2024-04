Concerto a ballo di Luca buccarella & Massimiliano De Marco + Taranta atelier con Maristella Martella

Una domenica dedicata alla tradizione salentina. Sul palco di Assisi 33 si esibiranno i due cantanti salentini: Massimiliano De Marco e Luca Buccarella con un imperdibile concerto di musica popolare del Sud Italia. Un occasione perfetta per ritornare a ballare la #pizzica.



Nel pomeriggio il laboratorio dal titolo "Taranta Atelier", tenuto dalla coreografa Maristella Martella, ci introdurrà alla danza popolare e rituale.

- La danza tradizionale ci ricorda chi eravamo. La ricerca sulla meraviglia e la straordinaria follia delle danze di tradizione popolare è un viaggio al centro della terra, al centro della nostra anima.

Durante il laboratorio di danza teatrale, "Taranta Atlelier" si creano coreograficamente sequenze danzate e in base alla disponibilità del gruppo si costruisce una storia: il tema è “il Tarantismo, oggi" -



LABORATORIO dalle 15:00 alle 18:00

CONCERTO ore 19:30



Evento promosso da MEDITERRE APS in collaborazione con ASSISI 33

Ingresso riservato ai soci con tessera ARCI 2024



3402329572