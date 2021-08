Noemi in concerto a Roma

Dopo i successi discografici, Noemi è pronta a tornare live con Metamorfosi Summer Tour 2021 che farà tappa all’Auditorium Parco della Musica il 6 settembre. Sul palco della Cavea porterà anche gli ultimi successi, tra cui Glicine con cui ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo.

Versatile come pochi artisti in Italia, nella sua decennale carriera, Noemi ha duettato con alcuni dei più grandi nomi del panorama nazionale, riuscendo sempre a lasciare un segno nelle sue collaborazioni, da Fiorella Mannoia a Franco Battiato, fino ad uno dei maggiori esponenti del mondo urban, Inoki. In questi giorni è in uscita il nuovo brano inedito Makumba, in cui duetta con Carl Brave.

L'organizzazione dell'evnto ricorda che l'accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

L'acquisto dei biglietti è online sul sito Ticketone.

