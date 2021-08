Marlene Kuntz all'Auditorium con Post Pandemic Tour

I Marlene Kuntz fanno tappa all'Auditorium Parco della Musica con il loro Post Pandemic Tour. Sul palco della Cavea porteranno canzoni sottilmente inquiete e adatte a interpretare lo stato confusionale in cui è piombata l'umanità, con una dose magnifica di propellente implosivo pronto a tramutarsi in esplosivo, nonostante l'obbligo ancora vigente di suonare per un pubblico seduto. Senza far soffrire troppo le persone costrette alla necessità di non alzarsi, proveranno a dare una scossa interiore in grado di non far rimpiangere la voglia di danzare e urlare a squarciagola.

Ingresso al concerto alle ore 21. L’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

