I Coma_Cose in concerto all'Eco Festival di Cerveteri

Dopo il successo seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo, i Coma_Cose approdano all'Etruria Eco Festival di Cerveteri. Il duo musicale indie pop/rap, formatosi a Milano nel 2017, in gara nella storica kermesse con “Fiamme negli occhi”, classificatosi al ventesimo posto ottenendo però un grande successo di critica e pubblico, è attualmente impegnato in tutta Italia con il “Nostalgia Tour”.

Il Festival, che si svolge sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, è giunto alla 15esima edizione e prevede l'ingresso agli eventi rigorosamente gratuito.

I flussi d'ingresso (a partire dai maggiori di anni 12) saranno regolati a seconda delle nuove disposizioni anti-Covid-19 emanate dall'ultimo decreto legge nazionale: per accedere all'area concerti, infatti, è necessario possedere il Green Pass accompagnato da un documento d'identità. Mentre per i minori di anni 12 è sufficiente l’autocertificazione (disponibile in download sul sito ufficiale del Festival) che regolarmente compilata dovrà essere consegnata all’ingresso.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare al 370 1087225. Il pubblico potrà vivere l'evento in sicurezza in un grande eco-villaggio con stand di artigianato artistico e spazi ristoro dove si alterneranno musica e spettacolo e incontri e dibattiti su tematiche ambientali e sociali, mostre e laboratori per i più piccoli, esibizioni di artisti emergenti e indipendenti.

Lo spettacolo inizierà alle ore 21.30, con apertura porte alle ore 19:00.

