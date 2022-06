Il maestro Beatrice Venezi al Teatro Argentina, oltre 500 spettatori

ROMA - Dopo il successo riscosso a Lucca e poi a Genova, con oltre 1500 ospiti al Teatro Carlo Felice, ancora grandi numeri per il concerto di musica classica della Nuova Orchestra Scarlatti diretta dal Maestro Beatrice Venezi, testimonial d’eccezione di Banca Generali Private. L'istituto di credito ha promosso e supportato l’evento tenutosi il 22 giugno presso il Teatro Argentina della Capitale

Con oltre 500 spettatori, il Maestro Venezi ha diretto l’orchestra in una serata all’insegna della grande musica italiana e non solo, sulle note delle più celebri sinfonie come: il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, La Traviata Preludio Atto I di Giuseppe Verdi e la Sinfonia n.7 di Ludwig van Beethoven.

“Ci rende orgogliosi vedere un livello di partecipazione così alto ai concerti promossi da Banca Generali sul territorio italiano con la partecipazione del Maestro Beatrice Venezi” dichiara Marco Bernardi, vice direttore dell'istituto. “In qualità di banca attenta alla protezione del risparmio, siamo certi che momenti come questi siano fondamentali per valorizzare e supportare uno dei più grandi patrimoni del nostro Paese: la cultura. I numeri delle ultime tre tappe a Genova, Lucca e Roma confermano la validità del percorso portato avanti negli ultimi anni, che vede nell’arte e nella musica due motori importanti di crescita e di sviluppo”.

“Vedere la presenza di numerosi spettatori mi ha reso felice e consapevole del fatto che la musica è oggi ancor di più fondamentale per la diffusione della cultura nel nostro Paese. È stato un onore poter dirigere la Nuova Orchestra Scarlatti nella splendida cornice del Teatro Argentina nella città di Roma, la Capitale italiana protagonista delle ambientazioni di molte opere tra cui la Tosca del grande compositore Giacomo Puccini” ha dichiarato il direttore d’orchestra Venezi.

Dopo Genova, Lucca e Roma, il tour proseguirà nelle prossime settimane a Napoli.

La mission di Banca Generali

