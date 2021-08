Ferragosto all'Etruria Eco Festival 2021 con Piotta e Manu Chao

Tre giorni di musica alla XV Edizione dell’Etruria Eco Festival, l’appuntamento è presso il lungomare dei Navigatori Etruschi di Campo di Mare in Cerveteri – da poco oggetto di operazione di restyling - con Hip Hop, Rap e Reggae, Dj set internazionali di House music e l'ospite d'eccezione Manu Chao. Seguiranno i concerti di Subsonica, Coma_Cose, Negrita e Vasco Brondi.



Sabato 14 agosto il festival propone la serata-evento “Eco Etruria Sound System” con i live di Brusco - accompagnato dalla band Roots in the sky -, Piotta, Metal Carter, Ice One, Jimmy e poi Ientu outta Inna Cantina Sound. A partire dalle ore 21:00 si alterneranno sul palco i migliori artisti hip hop e reggae della Capitale.



L’appuntamento di Domenica 15 agosto inizia alle ore 10.00 per terminare alle 01.00 con la prima edizione del Body Funk. Un festival nel festival che proporrà dj set internazionali tra funk, soul, disco, house con 20 tra i maggiori esponenti del genere. In cartellone: Dave Lee, Moplen, Young Pulse, Massimo Berardi, Les Inferno, De Gama, SoulDynamic, Flavia Lazzarini, Stefano FuscoPierluigi Pjay Federici, Laura Ross, Massimo Etrix, Luigi Fioravante, Leo Neki, Fdm, Mattia Pesce. Special After Show Deep Set By Davide Ferrario, Edem & Govan.



La tre giorni continua con l’appuntamento del 16 agosto quando, in collaborazione con Ventidieci srl – Etruria Eco Festivale, ospita una tappa del tour italiano Manu Chao precedentemente prevista a Vulci. Con i Mano Negra inizia a lasciare il segno nel mondo della musica: canta in francese, inglese e spagnolo, fonde culture e stili differenti – patchanka – che spaziano dal reggae al rock, dal rap alla musica iberica. Il successo mondiale arriva nel 1998 con il debutto solista, “Clandestino”, di cui i diritti umani, la fuga e l’impegno civile e sociale sono colonne portanti, mentre le sonorità sono dominate da ritmi sudamericani e africani. Manu Chao resta una personalità libera e anticonformista, un’icona musicale e culturale, un cittadino del mondo che ispira più generazioni.



Il programma delle prossime settimane:



Giovedi 19 Agosto concerti di VASCO BRONDI

Venerdi 20 Agosto concerto dei NEGRITA

Sabato 21 Agosto concerti dei COMA_COSA

Domenica 22 Agosto concerto dei SUBSONICA



Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.30 con apertura porte alle ore 19:00