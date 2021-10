Da Rino Gaetano ai Beatles, omaggi live al Quid

La passione per la genialità di Rino Gaetano unisce Marco Morandi e i Rinominati in un live dal sapore unico e decisamente imperdibile, come quello che avrà luogo al QUID il venerdì 29 ottobre. L’ultimo del mese di ottobre in Via Assisi 117, sarà un weekend di grande musica, che si concluderà sabato 30 ottobre con il tributo dei BeaTers ai loro idoli, quei The Beatles che hanno fatto la storia della musica moderna.

Il fine settimana sarà aperto nella serata di giovedì 28 ottobre, dalla giovane voce soul di Beatrice Gatto.

Giovedì 28 Ottobre 2021 > Beatrice Gatto (Jazz e Nu-soul) Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel Beatrice Gatto, classe ‘96, nasce in una famiglia di artisti e musicisti e si avvicina alla musica in tenera età. Il suo quartetto composto da Federico Buccini alle tastiere, Guglielmo Molino al basso e Simone Lanzillotti alla batteria, trova le proprie radici in quello che è il panorama musicale moderno. Pur mantenendo strutture e soluzioni armoniche appartenenti al grande mondo della musica Jazz, cerca di unire ad esso le sonorità della musica Nu-soul e del Pop. Eleganza e testi in lingua italiana caratterizzano il sound di questo gruppo, dalla spiccata originalità. Una musica non banale, piena di contaminazioni ma non etichettabile, dolce e carismatica allo stesso tempo. Il 19 Marzo 2021 è uscito il suo primo singolo “Non mi importa” per Jando Music e Via Veneto Jazz ad anticipare il disco.

Venerdì 29 Ottobre 2021 > Marco Morandi & Rinominati (Omaggio a Rino Gaetano) Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel. Da più di dieci anni, come una vera missione, i Rinominati vanno in giro per l'Italia portando avanti la musica e il messaggio di Rino Gaetano. Sei professionisti uniti dalla passione per un artista che ha lasciato il segno, che ha lasciato un'eredità di canzoni che i giovanissimi di ogni generazione continuano a riscoprire e ad amare perché risultano sempre attuali, originali, pungenti, fuori dal coro. Un sound che negli anni si è rafforzato fino a diventare prorompente, rinnova i pezzi più conosciuti di Rino ma anche le perle più nascoste del suo repertorio creando un rapporto molto stretto col pubblico. La formazione vede Yuri Carapacchi (batteria), Menotti Minervini (basso), Andrea Ravoni (chitarra elettrica) e Giorgio Amendolara (tastiere).

L’arduo compito di affrontare i testi e le melodie è diviso a metà tra la potente e graffiante voce di Federico D'Angeli e quella grintosa ed esperta di Marco Morandi, famoso già dalla nascita per essere il figlio di uno dei cantanti più conosciuti e amati d'Italia, che ha con la musica di Rino e il suo messaggio, ha un legame particolare dovuto anche ad una canzone inedita che qualche anno fa ha avuto il privilegio di cantare.

Sabato 30 Ottobre > The BeaTers (Tributo a The Beatles) Concerto dal Vivo e in presenza, trasmesso in diretta su Quid Channel

La leggenda dei Fab4 di Liverpool, il grande fascino della Beatlemania, la musica dei più grandi di sempre, suonata con il cuore e la passione dei maniaci. The BeaTers, in attività dal 2005, con 420.000 fans su Facebook, sono la tribute band dei Beatles più seguita nel mondo, che ha suonato la musica dei Fab Four in più di 600 concerti sui palchi di tutta Italia ed Europa. Strumenti originali e un repertorio che abbraccia tutta la produzione dei Beatles dal 1962 al 1970, compresi b-side e brani meno conosciuti: per rivivere l’esperienza di un concerto live della band che ha creato l’universo musicale che conosciamo oggi ed emozionarsi, ballare e cantare con le canzoni che sono entrate nel cuore, di padre in figlio, a intere generazioni.

Orari: Apertura ore 19.30 - Inizio Live ore 21.00 [Cena e Prenotazione Obbligatorie].

Informazioni: 06 7834 9259

