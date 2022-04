Town Street Reloaded, Adika Pongo e tributo a Elton John della Rocket Band

I concerti del Quid entrano nel vivo con il weekend dal 7 al 9 aprile, che propone al pubblico di Via Assisi nella serata di giovedì 7 aprile, la band Town Street Reloaded, con sonorità jazz elettriche pronte a condurci in atmosfere sofisticate ed irresistibili.

Nella serata di venerdì 8 aprile tornano gli Adika Pongo, amati dal Quid e affezionati al palco che ogni mese li accoglie a ritmo di loro grandi successi, colonne sonore della disco music che ha fatto storia. Il fine settimana si chiude con l’omaggio a Elton John, a cura dell’apprezzata Rocket Band, tributo protagonista di sabato 9 aprile.

Come è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.