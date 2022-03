Indie-pop, Funky e Sound: i nuovi concerti sul palco del Quid

Gli ultimi concerti di marzo hanno il sapore della primavera in via Assisi 117, con il palco del Quid Channel pronto a illuminarsi nella serata di giovedì 24 marzo con il cantautorato indie-pop di Paolo Fantoni, il cui live sarà aperto dal pop di Sara Vivona. I concerti continuano venerdì 25 marzo con The Groove Trip Project, seguiti sabato 26 marzo da tutto il sound di Vanella Elly Trio.

Come è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

Gli appuntamenti sul palco del QUID

Giovedì 24 Marzo 2022: Paolo Fantoni (Indie/Popl) – Opening Sara Vivona (Pop)

Dopo un intenso percorso teatrale e televisivo (”Un medico in famiglia”, “Alex&Co”, “E? arrivata la felicità”, spot “Dolce&Gabbana Rosa Excelse”) Paolo Fantoni approda sul palco del Quid Live Studio, per presentare in versione acustica la sua ultima fatica discografica, registrata e prodotta da Livio Magnini (Bluvertigo) dal titolo “Giorno Nuovo”. L’album è un viaggio introspettivo dalle sonorità indie-pop che si realizza in una tracklist ricca di spunti riflessivi e narrazioni singolari: dalla sfida “cantautorale” con un amico (Netturbino) al desiderio di futilità e leggerezza (Leggero con te), dal bisogno di riscatto (Giorno nuovo) a, naturalmente, l’amore (Prima elementare, Se non c’è l’amore). Undici tracce registrate in un casale in toscana trasformato per l’occasione in una location recording.

Ad aprire il concerto di Paolo Fantoni è Sara Vivona, in arte Sara, una giovanissima cantautrice siciliana, allieva dell’Accademia Spettacolo Italia e prodotta artisticamente da Marco Rinalduzzi. Ad accompagnarla è il suo fratello gemello Federico alla chitarra.

Venerdì 25 Marzo 2022: The Groove Trip Project (Funky/Acid Jazz)

Il progetto che festeggia quest’anno il suo decimo compleanno, nato dalla voglia di celebrare il genere musicale ricco di contaminazioni che, nato negli anni '80, continua a dominare la scena musicale anglosassone: il FUNKY/ACID JAZZ. Riprodurne il raffinato sound e trasferirne le stesse emozioni è l'obiettivo principale della band, i cui componenti fondono le proprie differenti esperienze musicali soul, R&B, funky, jazz, latin. Il risultato ottenuto è percepibile in ogni singola nota che ascolterete! Preparatevi ad un viaggio musicale - attraverso una scaletta dei più bei brani degli Incognito, Brand New Havies, Jamiroquai, Earth Wind & Fire e tanti altri - durante il quale la parola d'ordine sarà solo una: GROOVE! La band: Carla “K.A.” Costigliola (voce solista), Luca “Luke” Marchioni (sax), Larry “Lee” Gadaleta (chitarre e cori). Gianfranco “TooGoo” Buonavolontà (tastiere e cori), Angelo “Eminence” Sodano (basso e cori), Roberto “DumDum” Marziali (batteria).

Sabato 26 Marzo 2022: Vanella Elly Trio (Pop/Soul)

Una line-up davvero entusiasmante per una serata all’insegna del groove e di un sound di rara qualità, quello di Vanella Elly Trio. Ad accompagnare la splendida voce di Vanessa Elly, già finalista a Castrocaro nel 2014 e selezionata per le blind audition a The Voice of Italy e che qualcuno ricorderà come concorrente nel format in onda su Canale 5 All Together Now 2019, sono il poliedrico chitarrista Andrea Orsini e la sua Loop Station e il sassofonista Max Fuzz. In repertorio i grandi successi italiani e internazionali rivisitati in chiave acustica spaziando dal pop, al soul, al funk, all'Rnb.

In Foto Paolo Fantoni, in concerto giovedì 24 marzo 2022