Dall’omaggio a George Michael alla Pink Floyd-night: il weekend al Quid

Dal cantautorato più raffinato al pop eighties da classifica, fino ad arrivare alle atmosfere psichedeliche dei Pink Floyd. La settimana musicale del Quid è un caleidoscopio di influenze, generi e stili.

Si comincia giovedì 23 marzo con il live di Ludovica Mannoni, una giovanissima cantautrice in grado di far convivere testi raffinati ed atmosfere jazzy. Si prosegue venerdì 24 marzo con una vera e propria George Michael-night guidata dai Make It Wham! che riproporranno tutti le grandissime hit di uno dei re del pop mondiale

E per chiudere la settimana musicale sabato 25 marzo sarà il turno dei Fluido Rosa, la più importante tribute band italiana dei Pink Floyd, che condurrà il pubblico in un viaggio onirico nella musica di Waters e Gilmour.

Domenica 26 marzo debutterà sul palco il grande cinema con la proiezione de “Un altro mondo” di Thomas Torelli, uno dei registi italiani indipendenti più apprezzati che dialogherà anche con il pubblico a fine proiezione.

Com’è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del QUID saranno trasmessi in live streaming, grazie alla proiezione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.