Laife Buenavita, tributo agli Abba e a Pino Daniele: i concerti del Quid

Proseguono gli appuntamenti live del QUID Channel che, dal 17 al 19 marzo propone un menu musicale ricco di sfaccettature sonore, dalla freschezza di Laife Buenavita, al tributo agli Abba degli AdbAcadabra, fino a quello dedicato a Pino Daniele, fatto dalla Iesaino’ Band.

Si comincia giovedì 17 marzo con l’arrivo dell’indie/pop di Amanda, che aprirà il palco per il giovane e puro talento di Laife Buenavita (al secolo Roberto Lai), torinese d’origine che con la sua chitarra gira le strade d’Italia da artista di strada “di razza”. Stabilizzatosi a Roma da poco, Laife Buenavita è un concentrato di musica ed energia, che esplodono tra le sei corde e la loop station che maneggia sapientemente, ricreando atmosfere e un sound pop/soul a cui difficilmente si può resistere.

Nella serata di venerdì 18 marzo torna il fortunato tributo agli Abba da parte dell’esplosiva band AdbAcadabra, mentre la sera di sabato 18 marzo, sarà la volta di Giovanna Maglione e la Iesaino’ Band, nel ricordo (sempre vivo) dell’immenso Pino Daniele.

Come è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.