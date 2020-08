"Dal tramonto all'Appia", grandi musicisti jazz al Parco dell'Appia Antica

Dall’11 settembre al 3 ottobre il Parco Archeologico dell’Appia Antica ospiterà "Dal Tramonto all'Appia.Around Jazz", una rassegna musicale che si snoderà in 10 appuntamenti al crepuscolo e nel silenzio della campagna romana.

I siti del Parco Archeologico dell’Appia Antica daranno modo, ancora una volta, allo spettatore, di immergersi nella storia e nella bellezza del patrimonio culturale romano attraverso la magia del jazz, interpretata da grandi protagonisti tra cui Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Gabriele Mirabassi, Roberto Gatto, Javier Girotto e Ramberto Ciammarughi, con ampio spazio a progetti in prima assoluta e alla contemporaneità.

Luoghi di grande suggestione, come il Mausoleo di Cecilia Metella e il Castrum Caetani, il Casale di Santa Maria Nova e l’area archeologica della Villa dei Quintili, ospiteranno all’aperto, e in piena sicurezza, un articolato programma di concerti concepito come un cammino, un viaggio musicale attraverso il tempo.

La rassegna, promossa dal Parco Archeologico dell’Appia Antica – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con il sostegno della Regione Lazio, nasce da un’idea di Marco Massa, con la direzione artistica di Fabio Giacchetta, produttore musicale e organizzatore di concerti con artisti di levatura internazionale.