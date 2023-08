Concerti in piazza a Santa Marinella

Nell’ambito dei concerti estivi di Cento Città in Musica - l’associazione dei Comuni del Lazio per la Musica - a Santa Marinella, si svolgerà, dal 17 al 20 agosto, una rassegna che propone atmosfere che spaziano dal barocco al pop, dalla musica da cinema al jazz alla fusion.

I concerti a Santa Marinella

Il 17 agosto l’Ensemble di Ottoni Pentaphon presenterà un programma che, partendo dall’esplosiva musica di Händel, passerà attraverso brani jazz e alla musica dei Queen. Il 18 concerto dell’Orchestra delle Cento Città - l’istituzione orchestrale del Lazio - che, diretta dal Maestro Francesco Traversi, eseguirà le più celebri colonne sonore del cinema italiano, composte da Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani, e del cinema americano, con opere di Alfred Newman, John Williams, Hans Zimmer.

Il 19 Ornella Bartolozzi con la sua arpa ci guiderà in un viaggio, tra racconti e musica, attraverso i più vari generi musicali - il rinascimento, il musical, i cantautori moderni - con le insospettabili possibilità di uno strumento magico.

La rassegna si concluderà il 20 agosto con la musica fusion eseguita dai tre musicisti dell'Organ Trio, Ludovico Piccinini alla chitarra, Pier Paolo Ferroni alla batteria, Sandro Mambella all'organo, che coinvolgeranno il pubblico con la loro raffinata tecnica e la loro energia, giocando con la musica del grande chitarrista John McLaughlin.

Il programma

17 agosto - Largo Caccia Riserva - ore 21,30

Ensemble di Ottoni Pentaphon

Dal Barocco al Pop

18 agosto - Parco Saffi - ore 21,30

Orchestra delle Cento Città

La Grande Musica del Cinema

19 agosto - Largo Caccia Riserva - ore 21,30

Ornella Bartolozzi

La Voce dell’Arpa

20 agosto - Largo Caccia Riserva - ore 21,30

Organ Trio

That’s How We Do It