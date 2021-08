I concerti del Festival Brin a Garbatella

Prima edizione del “Festival Brin”, organizzato dall’Associazione culturale l’Incontro insieme a Cookstock e Amor di Pasta , all’interno del giardino “Marcella e Maurizio Ferrara” situato a piazza Piazza Brin.

La manifestazione patrocinata dall’VIII Municipio ha come filo conduttore il tema dell’incontro, quel contatto che ci è stato negato a causa della pandemia, ma di cui tutti abbiamo bisogno.

Festival Brin rappresenta una nuova proposta culturale per il quartiere Garbatella, noto per la sua bellezza architettonica e per lo spirito di ospitalità e di aggregazione. Altra importante finalità sociale che sta molto a cuore degli organizzatori del Festival è quella di restituire al quartiere, e in modo particolare ai bambini, il parco in tutto il suo splendore, mantenendolo sempre pulito e agibile. Un impegno in nome della collettività e di quell’agire civico che mira a valorizzare e recuperare i tanti meravigliosi spazi verdi della nostra città. Degustare piatti tipici romani in nome della qualità e della tradizione, ascoltare buona musica all’insegna della contaminazione (rock, pop, jazz, new wave, indie, tribute, world music) e godere dello splendido barocchetto romano, diffusosi negli anni 20 e coniato per lo stile architettonico utilizzato nella realizzazione della Garbatella, da oggi è possibile al Festival Brin.



Martedì 24 agosto

JUBOO

Francesco Provenzano: chitarra

Luca Masotti: batteria e percussioni

Oumy Ndiaye: voce

Oumy nasce nelle Marche da mamma italiana e papà senegalese. Grazie ai suoi genitori si appassiona fin da piccola all’ arte e alla musica, essendo sua madre pittrice e suo padre percussionista. Nel 2018 canta in “ I’d like to be with you “, singolo pubblicato da IRMADANCE FLOOR, e nello stesso anno viene chiamata a partecipare con una sua canzone prodotta da Virtus di REDGOLDGREEN nella compilation reggae edita dall’etichetta LA GRANDE ONDA DI ER PIOTTA. Sempre nello stesso anno partecipa al concorso MUSIC Gallery, vincendo il primo premio nella categoria inediti ed il prestigioso premio Mogol, il quale gli permette di entrare nella sua scuola, il CET. La sua carriera continua, dapprima come corista di FEDEZ nel 2019 e successivamente parte in tour con ALEX BRITTI , nel 2019 e nel 2020.

Mercoledì 25 agosto

ADRIANO DI BENEDETTO IN TRIO

Giovedì 26 agosto

DISCOV3R

Simone Mosca: voce

Simone Sbariggi : chitarra

Mario Varriale : basso

Luigi Rigon : batteria

Discov3r andare oltre una cover, per scoprire un nuovo punto di vista e creare una realtà fatta di “copie inconformi” questa la mission del gruppo. La band romana, attiva dal 2003, fonda la propria filosofia di musica sulla libera interpretazione in chiave jazz, blues e swing di grandi successi internazionali. Ogni occasione può diventare un sogno, ogni serata un nuovo spunto creativo.

Venerdì 27 agosto

CADILLAC ELDORADO TRIO

Carlo Cammarella: voce

Davide Citrolo: chitarra

Daniele Morabit: batteria

Un viaggio negli anni ’50 e nella musica rock’n’roll attraverso tutti i più grandi successi che hanno caratterizzato quell’epoca. I Cadillac Eldorado Trio vi porteranno indietro nel tempo riportando in vita i brani più famosi che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia. Da Chuck Berry, passando per Little Richard fino al grande Elvis, re del Rock’n’Roll, Jerry Lee Lewis e tanti altri ancora. Una serata per ballare, divertirsi e rivivere le atmosfere di un periodo ricco di energia.

Domenica 29 agosto

ANNALAURA ALVEAR CALDERON TRIO

Anna Laura Alvear : voce

Ettore Mirabilia: tastiera

Roberto Sanguigni: basso elettrico

Band di recente formazione, composta dalla cantante italo-ecuadoriana Anna Laura Alvear, accompagnata dal pianista Ettore Mirabilia e dal bassista Roberto Sanguigni. I componenti del gruppo hanno condiviso numerose collaborazioni in ambito Soul, Jazz, R&B e Pop. La band propone un viaggio musicale che parte dai grandi classici della Motown (Stevie Wonder, Marvin Gaye, Chaka Khan, ecc.) fino ad arrivare a sonorità più moderne come quelle di Erykah Badu, Lauryn Hill, Lianne La Havas e molti altri, per una serata all’insegna della musica jazz funky, R&b e Soul, con atmosfere raffinate e ricche di groove.

Martedì 31 agosto

RED SWING DUO

“Swing Metropolitano, dagli anni ’20 ai giorni nostri”

Katia Severi: voce

Franco Tamburini : chitarra

Al Festival Brin la Five Red Swing ,attiva dal 2015, si esibisce in formazione ridotta e diventa Red swing Duo. La band rivisita brani tratti dagli standard jazz, dallo swing americano anni 20 e 30, dallo swing italiano anni 50, dal repertorio di artisti contemporanei quali Simona Molinari, Paolo Conte, Carol Emerald, Madeleine Peyroux ed altri. Inoltre, la band scrive brani propri grazie alla creatività del chitarrista Franco Tamburini.

Inizio concerti ore 22.00.

Ingresso gratuito

Per informazioni 388.6434287

