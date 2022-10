Cliò, L’Urlo di Sugar e le cover in rosa di Cyndi Lover: i concerti del Quid

Una location rinnovata nel look con un impianto audio e un set luci in grado di competere con i migliori club newyorkesi, un’attenzione a tutte le sfumature più interessanti della musica contemporanea.

La nuova settimana del Quid inizia in grande giovedì 27 con Cliò e la sua eleganza pop in grado di sedurre e commuovere grazie alle molteplici sfumature della sua voce. Ad aprire il suo live sarà Cargo, una delle novità più interessanti del panorama indie italiano.

Venerdì 28, invece, sarà una serata contrassegnata dal blues e dal funky di Zucchero grazie a L’Urlo di Sugar, una band in grado di restituire al pubblico tutte le emozioni sia musicali sia visive del bluesman emiliano,

Sabato 29 sarà una serata dedicata al pop divertito e divertente di Cyndi Lauper reinterpretato nella versione ultra-cool dei Cyndi Lover guidati da FedePura.

Com’è ormai consuetudine – anche in estate -, gli appuntamenti live del QUID saranno trasmessi in live streaming, grazie alla proieizione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

Gli artisti protagonisti del weekend al Quid

Giovedì 27 – Cliò e Cargo

Cliò Luciani inizia il suo percorso professionale con la vittoria al festival di Castrocaro per approdare, dopo essersi classificata prima anche a Il Cantagiro, al Festival di Sanremo. Con tre album e numerosi singoli all'attivo, Cliò conquista l'amore ed il sostegno di molte emittenti radiofoniche ricevendo il premio Missione Radio come artista indipendente più ruotata dai circuiti radiofonici locali nazionali. Al centro della sua esibizione, oltre al suo ultimo singolo 1988 (La cosa giusta), il meglio del suo repertorio.

Ad aprire il concerto di Cliò è Valerio Giovannini, in arte Cargo, un cantautore e producer romano, sotto il nome di PARAllEL AXYS. È il vincitore assoluto del contest 1MNEXT 2021 con il brano “Viole”, con cui si è esibito al Concerto del Primo Maggio di Roma all’Auditorium Parco della Musica, oltre ad essere stato inserito in varie playlists editoriali, tra cui New Music Friday, Scuola Indie e Fresh Finds Italia di Spotify.

Venerdì 28 – L’Urlo di Sugar

La Big Band dedicata al grande “Sugar” approda sul palco del Quid portando In scaletta i migliori successi quali Dune mosse, Pippo, Rispetto, Con le mani, Il mare impetuoso, Diamante, Baila Morena, Per colpa di chi. Una band dal forte impatto sonoro e una sezione di fiati al completo, proprio per ricreare le atmosfere tanto care ai “Zuccheriani” più appassionati. La voce di Claudio Cantoni, uno dei maggiori interpreti di Zucchero, oltre ad essere fra i sosia naturali e più accreditati, assicura una serata da non perdere per tutti gli amanti dell’apprezzato performer emiliano. La line-up: Sonia Tabacco (cori), Gianluigi Sebastiani (basso), Salvatore Grassini (batteria), Fabio Pisano (tastiere), Maurizio Alesi (tromba), Lorenzo Caloi (trombone), Nick Sax (sax) e Fabrizio Nesta (chitarra).

Sabato 29 – Cyndi Lover

Per la prima volta sul palco del Quid il tributo ufficiale e riconosciuto da Cyndi Lauper, che ripercorre la carriera della grande artista americana. Tutti i brani vengono riproposti con una grande cura dei dettagli sia scenici che musicali, con numerosi cambi di costume. Le sue più grandi Hit ballabili come Girls Just Want To Have Fun e She Bop, le suggestive True Colors e Time After Time, daranno vita ad uno spettacolo coinvolgente e fortemente evocativo per una serata unica nel suo genere. Una line-up di artisti del calibro di FedePura alla voce, affermata performer camaleontica e vocal coach riconosciuta a livello internazionale, Sandro Sanchini alla chitarra (Enrico Ruggeri, Andrea Mirò, Luigi Schiavone, Clara Moroni), Prince Gaudy alla tastiera (compositore di hit dance tra le quali What U Can e Sexy Congas), Alessandro Vedovini al basso (Ron, La Scelta, Maurizio Battista, Pablo e Pedro, Gnometto Band e Zelig) e Yuri Croscenko alla batteria , impegnato in diversi progetti tra i quali Novembre, Alice Paba, The Cobblers, Inkfail, per una serata da non perdere.