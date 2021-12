Carmen Consoli in tour all'Auditorium Parco della Musica

A distanza di cinque anni dal disco di inediti “L’abitudine di tornare” e a due dalla raccolta live “Eco di Sirene”, Carmen Consoli torna con “Volevo fare la rockstar”, un nuovo album e un nuovo tour nei teatri che farà tappa all'Auditorium Parco della Musica di Roma il 26 e 27 dicembre.

La cantantessa ha scelto i teatri per presentare il suo nuovo lavoro, luogo ideale per coglierne le sfumature e per ricominciare a condividere le emozioni che la musica porta con sé e che uno spazio così può valorizzare a pieno.

Biglietti online su Ticket One.