“Con entusiasmo verso Betlemme”: il coro Musicanova in concerto a Roma

Il coro Musicanova sarà protagonista di “Con entusiasmo verso Betlemme”, concerto a tema natalizio in programma a Roma domenica 11 dicembre dalle 19:30 presso la Basilica di San Saba. L’evento, organizzato dalla Comunità M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) 23 “Terra Santa”, ha fini benefici per progetti a sostegno delle popolazioni della Terra Santa e della Caritas parrocchiale. Nel corso della serata sarà effettuato anche un collegamento in streaming con Betlemme. L’ingresso sarà gratuito.



I cantori diretti dal Maestro Fabrizio Barchi torneranno ad esibirsi dopo la vittoria del Gran Premio Città d’Arezzo 2022, ottenuta a novembre nell’ambito del Concorso Polifonico Nazionale di Arezzo. Grazie a questo risultato, il gruppo polifonico capitolino parteciperà di diritto all’edizione internazionale del concorso che si terrà ad agosto 2023.



L’ampio repertorio della serata sarà suddiviso in due filoni tematici distinti ma paralleli: il Natale nella polifonia classica e il Natale nella tradizione popolare.



La duplice caratterizzazione dei brani in programma permetterà di compiere un suggestivo viaggio dai sapori intensi e coinvolgenti. Da una parte, la sublimità e la potenza della produzione d’autore con grandi nomi della polifonia antica e contemporanea come Monteverdi, Chilcott, Antognini e non solo. Dall’altra, la ruggente passionalità di noti canti natalizi a rappresentare le tradizioni musicali di diversi Paesi del mondo: il pubblico potrà ascoltare splendide rielaborazioni corali di “Jingle Bells” e “Have yourself a merry little Christmas” senza perdere di vista la protagonista della serata, la Terra Santa, in onore della quale il Musicanova intonerà “La Peregrinación”, “Deck the Halls” e molti altri brani ancora.



Il coro Musicanova, fondato nel 1999, ha ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e in Europa. Al 2018 risale la partecipazione al più importante concorso corale a livello internazionale, il Gran Premio Europeo. Lo scorso agosto ha rappresentato l’Italia al Cantemus International Choral Festival, prestigiosa kermesse ungherese riservata ai migliori cori della scena internazionale attuale. Da ricordare anche le frequenti collaborazioni con artisti di fama mondiale: tra i tanti Ennio Morricone, Mina, Andrea Bocelli e Marco Frisina.



Fondatore e direttore del coro è il Maestro Fabrizio Barchi. Direttore stimato e apprezzato a livello nazionale e internazionale, ha creato e guidato molti cori in ambito associativo e scolastico, spinto dal desiderio di condividere la bellezza della musica e i suoi valori con i giovani. È stato docente di Direzione di coro presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso ed è una presenza frequente nelle giurie di concorsi corali. Tiene spesso corsi avanzati sulla coralità giovanile e sull’esecuzione del repertorio rinascimentale e contemporaneo.